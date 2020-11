De kleurrijke game Bugsnax is één van de launchgames voor de PlayStation 5. Hoewel Sony’s next-gen console hier in Europa natuurlijk pas komende week uitkomt, verscheen de PS5 deze week al in enkele landen en daarmee is dus ook de release van Bugsnax een feit.

Bij de aankondiging van de PlayStation Plus games van november liet Sony al weten dat de PS5-versie van Bugsnax zonder extra kosten te downloaden zou zijn voor mensen met een PlayStation Plus abonnement. Nu de game officieel is uitgebracht, kunnen PlayStation Plus leden Bugsnax nu ook alvast claimen in de PlayStation Store. Je hoeft er dus niet op te wachten totdat je een PlayStation 5 hebt.

Als je één van de gelukkigen bent die een PS5 heeft weten te reserveren voor aanstaande donderdag, kun je de game dan dus direct downloaden en spelen. Maar ook degenen met een PlayStation Plus abonnement die nu eerst nog achter het net vissen en pas later een PS5 aanschaffen, kunnen Bugsnax op deze manier dus alsnog claimen voor later. Als je dan over een tijdje een PS5 bezit en nog steeds PlayStation Plus abonnee bent, is Bugsnax gewoon nog zonder extra kosten te downloaden.

Je kunt Bugsnax hier vinden in de PlayStation Store. De game is voor PlayStation Plus leden kosteloos te downloaden tot 4 januari 2021.