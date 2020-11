Doordat de PlayStation 5 backwards compatibility ondersteunt, is het mogelijk om verreweg de meeste PS4-games te spelen op de next-gen console van Sony. Games kunnen daarbij ook nog profiteren van de extra kracht die de PS5 met zich meebrengt en ontwikkelaar Sucker Punch zorgt er in ieder geval voor dat iedereen hun meest recente games zo optimaal mogelijk kan ervaren.

De studio liet eerder al weten dat Ghost of Tsushima, de PS4-exclusive die enkele maanden geleden uitkwam, met een framerate van 60 frames per seconde draait op de PlayStation 5. Sucker Punch heeft nu ook gemeld dat hetzelfde zal gelden voor inFAMOUS: Second Son, die in 2014 voor de PlayStation 4 uitkwam. Ook deze game kun je in 60 fps ervaren en heeft natuurlijk ook kortere laadtijden, met dank aan de snelle SSD van de PlayStation 5.

Iedereen met een PlayStation Plus abonnement kan inFAMOUS: Second Son overigens zonder extra kosten spelen op de PlayStation 5. De game maakt namelijk onderdeel uit van de PlayStation Plus Collection, een verzameling van twintig mooie PS4-games die op de PS5 beschikbaar worden gesteld aan alle PlayStation Plus leden.

Happy #PS5 day! 🎉#GhostOfTsushima and #InfamousSecondSon are backward compatible and support save transfers from PS4. In both, you'll see framerates up to 60FPS & improved load times!

PS Plus members can also play #InfamousSecondSon as part of the PlayStation Plus Collection! pic.twitter.com/9WnkLfCiIr

— Ghost of Tsushima 🎮 Legends Raid OUT NOW! (@SuckerPunchProd) November 12, 2020