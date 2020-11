Gran Turismo Sport is inmiddels al meer dan drie jaar uit en ontwikkelaar Polyphony Digital heeft de game met enige regelmaat van flink wat nieuwe content voorzien. De studio is nu druk bezig met de ontwikkeling van Gran Turismo 7 voor de PlayStation 5 – die in de eerste helft van 2021 moet verschijnen – maar toch blijft de ondersteuning van Gran Turismo Sport nog altijd doorgaan.

Update 1.62 is namelijk uitgebracht en hiermee is er weer een nieuwe auto aan Gran Turismo Sport toegevoegd. Het gaat om de Toyota GR Yaris 1st Edition RZ “High performance” ’20. Ook zijn er wat nieuwe decals toegevoegd en enkele fixes doorgevoerd.

Alle details van update 1.62 voor Gran Turismo Sport lees je hieronder.