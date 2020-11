Hoewel wij in Europa nog een paar dagen moeten wachten tot de release van de PlayStation 5, kwam de nieuwe console van Sony deze week al wel in enkele landen uit. De lancering van nieuwe hardware gaat in de praktijk toch bijna altijd gepaard met wat problemen en dat blijkt nu ook het geval met de PS5.

Verschillende gebruikers hebben namelijk melding gemaakt van een vervelende download-bug. Zo hebben meerdere medewerkers van IGN er last van en op Twitter en Reddit laten ook meer mensen weten tegen de bug aan te lopen. De bug zorgt ervoor dat gebruikers bij het downloaden van games de melding ‘Queued for Download’ krijgen, maar er wordt niet daadwerkelijk een download gestart.

Er is voor degenen die dit probleem ervaren geen mogelijkheid om de download alsnog opnieuw te starten. Op dit moment lijkt er één oplossing te zijn, namelijk een volledige fabrieksreset van de PlayStation 5. Dat is natuurlijk niet prettig, omdat je dan alles dat op je console geïnstalleerd staat kwijtraakt.

Deze download-bug lijkt niet op te treden bij één specifieke game. Er zijn veel meldingen dat de bug optreedt bij het downloaden van Call of Duty: Black Ops Cold War, maar andere gebruikers ervaren hetzelfde wanneer zo onder meer Demon’s Souls, Spider-Man Remastered of Sackboy: A Big Adventure willen downloaden.

Al met al is dit dus een hardnekkige bug die enkel met een ingrijpende fix op te lossen is. Sony heeft nog geen reactie gegeven over het probleem. Laten we hopen dat het snel opgelost wordt, misschien zelfs nog wel voordat de PlayStation 5 aanstaande donderdag hier uitkomt.