De PlayStation 5 wordt over het algemeen erg goed ontvangen, maar de console blijkt nu in de eerste dagen na de release in diverse landen toch nog wat vervelende problemen te hebben die bij een gedeelte van de bezitters optreden. Zo lieten we eerder vandaag weten dat verschillende gebruikers last hebben van een download-bug. Ook ervaren sommigen problemen met de rustmodus van de console, zo is duidelijk geworden.

Met de rustmodus wordt de PlayStation 5 in een soort slaapstand gebracht en hiermee kun je bijvoorbeeld alsnog controllers opladen en applicaties op de actief houden, zodat je er meteen mee verder kan wanneer je de console weer gaat gebruiken. Op het internet zijn nu meldingen verschenen van gebruikers die hun PlayStation 5 zagen crashen toen ze de rustmodus instelden.

Het is niet duidelijk hoe wijdverspreid dit probleem is. Wel weten we dat het probleem zich heeft voorgedaan bij mensen die onder meer Spider-Man: Miles Morales, Spider-Man Remastered of Godfall speelden. Het probleem is dus niet aan één specifieke game te wijten. Een medewerker van Insomniac Games liet in ieder geval weten dat de studio van het probleem om de hoogte is en dat er aan een oplossing gewerkt wordt.

Sony zal achter de schermen ook ongetwijfeld bezig zijn met het verhelpen van de problemen met de rustmodus van de PlayStation 5, al is er nog geen officiële reactie naar buiten gebracht. Wellicht dat het probleem is opgelost voor 19 november, wanneer de PlayStation 5 hier ook uitkomt. Als dit niet het geval is, raden we je aan om nog even niet gebruik te maken van de rustmodus, om zo in ieder geval het probleem te ontlopen.