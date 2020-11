Saber Interactive lanceerde rondom de release van SnowRunner ook een Season Pass, waarmee je toegang krijgt tot alle post-launch content die voor de game wordt uitgebracht. Deze uitbreidingen worden onderverdeeld in seizoenen en het tweede seizoen, genaamd Explore & Expand, lanceert vandaag. Als je geen Season Pass hebt, kun je de uitbreiding ook los aanschaffen.

Explore & Expand neemt spelers mee naar de wildernis van Yukon in Canada. Er worden met dit tweede seizoen twee maps aan SnowRunner toegevoegd die zich in dit gebied bevinden. Ook bevat de uitbreiding drie nieuwe voertuigen. Eén hiervan is de CAT 770G, wat volgens Saber Interactive de grootste truck uit de franchise is. Verder krijg je met de uitbreiding de beschikking over nieuwe skins en stickers om je voertuigen mee aan te passen.

Naast deze betaalde uitbreiding komt er vandaag ook gratis nieuwe content voor SnowRunner uit. Hieronder vallen twee nieuwe trials, Xtreme cargo en missies voor de Alaska en Taymyr maps. Daarnaast worden er ook nieuwe customization items toegevoegd, waarmee je zowel de binnen- als de buitenkant van je voertuigen kunt opleuken.

Hieronder kun je nog wat screenshots bekijken die het Canadese landschap uit Explore & Expand laten zien.