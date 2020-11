Fans van de Five Nights at Freddy’s-reeks kunnen hun geluk niet op, zo lijkt het wel. Tijdens de PlayStation 5 showcase eerder dit jaar werd immers het nieuwe deel, Five Nights At Freddy’s: Security Breach, aangekondigd voor Sony’s next-gen console. Hoewel het nog niet bekend is wanneer die game precies verschijnt, is er nu in de tussentijd wel een andere leuke aankondiging gedaan.

Maximum Games heeft namelijk Five Nights at Freddy’s: Core Collection aangekondigd. Dit is een bundel van vijf games uit de serie, die gezamenlijk als fysieke release zal worden aangeboden. De games die hierbij zijn inbegrepen zijn Five Nights at Freddy’s, Five Nights at Freddy’s 2, Five Nights at Freddy’s 3, Five Nights at Freddy’s 4 en Five Nights at Freddy’s: Sister Location. Al deze titels zijn al wel digitaal verkrijgbaar, maar krijgen nu dus ook een mooie fysieke release.

Five Nights at Freddy’s: Core Collection verschijnt op 12 januari 2021, dus we hoeven niet eens zo heel lang te wachten. De collectie zal worden uitgebracht voor de PlayStation 4, Xbox One en Nintendo Switch.

Hier blijft het overigens niet bij qua fysieke releases van Five Nights at Freddy’s. Maximum Games heeft ook onthuld dat Five Nights at Freddy’s: Help Wanted op 15 december een fysieke uitgave krijgt voor de PlayStation 4 en Nintendo Switch. Dit deel kwam in 2019 uit voor de PlayStation 4 en is ook in virtual reality te spelen met PlayStation VR.