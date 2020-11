Uiteraard is het arrogant om er vanuit te gaan dat de Demon’s Souls Remake automatisch uitstekend scoort in de reviews, maar eerlijk gezegd kan er weinig fout gaan. Het origineel is een cultklassieker en ontwikkelaar Bluepoint heeft keer op keer bewezen de meesters van de remakes te zijn. Die arrogantie loont in dit geval, want vrijwel iedereen is erg lovend over de Demon’s Souls Remake. Op het moment van schrijven staat het gemiddelde cijfer van de game op een 9.3. Het regent tienen en lager dan een 8.4 is het nog niet gegaan.

Hieronder hebben we de cijfers voor je op een rijtje gezet. Onze review van de Demon’s Souls Remake mag je binnenkort verwachten. We hebben inmiddels wel de Demon’s Souls Remake nader bekeken.