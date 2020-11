Afgelopen weekend hebben verschillende PlayStation 5 gebruikers meldingen geplaatst op websites zoals Reddit en ResetEra over een mysterieus zoemend geluid dat uit hun PlayStation 5 consoles komt. Op YouTube kun je inmiddels ook video’s vinden van dit specifieke voorval. Het valt daarbij op dat het om zowel de Digital Edition als de PlayStation 5 met disc gaat. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak is.

Wel wordt er aangegeven dat het alleen voorkomt bij het spelen van games. Schakel je terug naar het hoofdmenu, dan is het geluid direct weer weg. Er zijn voorbeelden met God of War en Astro’s Playroom gemeld. Overigens werkt alles wel naar behoren, het is puur een zoemend geluid dat mensen blijkbaar irriteert. Na jaren een PlayStation 4 Pro te hebben gehad, waarbij het geluid van de console te vergelijken is met een SpaceX shuttle die opstijgt, heb ik waarschijnlijk genoeg gehoorbeschadiging opgelopen om mij hier niet druk over te maken.