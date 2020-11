Het zal je waarschijnlijk niet ontgaan zijn, maar de nieuwste Assassin’s Creed game ligt inmiddels al ongeveer een weekje in de winkelrekken. Assassin’s Creed: Valhalla nam afscheid van de oude Grieken en plaatste de focus op de veroveringen van de Vikingen. Een goede zet, zo blijkt, want de game wist goed te scoren én wist direct een uitgebreide playerbase op te bouwen.

Volgens een recent statement van Ubisoft zelf zou Valhalla op zijn eerste dag namelijk dubbel zoveel spelers hebben aangetrokken dan zijn voorganger Odyssey. Hoeveel spelers dat precies zijn, vergat Ubisoft even te vermelden. Yves Guillemot, de CEO van Ubisoft, was wel duidelijk erg in zijn nopjes en erg trots op wat de game wist te bereiken:

We are humbled by the reception from the players and extremely proud of what our teams have accomplished with Assassin’s Creed Valhalla, which builds on the amazing success of its predecessors. In the context of COVID-19, shipping Assassin’s Creed Valhalla on no less than seven platforms is an incredible achievement for all of the teams involved around the world. We are excited to greet players on Xbox Series X|S and PlayStation 5 with a game that unleashes the power of the new hardware. This paves the way for an exciting holiday, with Assassin’s Creed Valhalla set to be one of this season’s biggest hits.”