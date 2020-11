Met de komst van de nieuwe generatie consoles krijgen verschillende games upgrades die optimaal gebruik zullen maken van de nieuwe hardware. Rocket League is één van die titels, alhoewel nu plots blijkt dat de upgrade voor PS5-spelers toch minder indrukwekkend zal zijn dan gedacht.

Aan het einde van 2020 staat namelijk een update gepland die de game zal optrekken naar 120 fps, maar dit enkel op de Xbox Series X. De PS5-versie heeft op dit moment nog geen zo’n update gepland. Een blogpost van de ontwikkelaar onthulde namelijk dat de PS5-versie een checkerboard 4K resolutie aan 60 fps zou ondersteunen met HDR. Push Square vroeg hierover een verklaring bij de ontwikkelaar, die het volgende antwoord gaf:

Right now we have nothing further to share on additional PS5 plans, but can shed some more light on the why. Our team’s main focus this year was our recent free to play transition, and updating major features like our Tournaments system. Due to this we had to make tough decisions on what else we could achieve. Enabling 120hz on Xbox Series X|S is a minor patch, but enabling it on PS5 requires a full native port due to how backwards compatibility is implemented on the console, and unfortunately wasn’t possible due to our focus elsewhere.