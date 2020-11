De eerste lading PlayStation 5 consoles is inmiddels de wereld ingestuurd, ook al moeten we hier in Europa een weekje langer wachten voordat ook wij ermee aan de slag kunnen. Reddit gebruiker TalentedTortoise is één van de gelukkigen die al een PS5 in zijn bezit heeft, maar de bijgeleverde DualSense controller doet toch even de wenkbrauwen fronsen. Bekijk onderstaande afbeelding even:

Indien je het niet gespot zou hebben: deze controller mist een X-knop en krijg in de plaats daarvan een omgekeerd driehoekje. De controller zou perfect werken, ook al klopt de lay-out dus eigenlijk niet. Een vreemd, maar ook wel enigszins grappig fabrieksfoutje waarschijnlijk. Zou je hem terugsturen of houden?