Over enkele dagen verschijnt de PlayStation 5 in onze contreien. Dan kunnen ook wij eindelijk aan de slag met de fel gehypte remake van Demon’s Souls. In andere continenten hebben ze de game al uitgebreid kunnen testen, getuige daarvan de vele positieve reacties op videogame websites en sociale media. Het ziet ernaar uit dat we weer een topper op ons bord krijgen.

Uit deze reacties blijkt nu dat ontwikkelaar Bluepoint Games meer gedaan heeft dan louter de oude game van een stevige upgrade voorzien. De studio heeft ook een geheim toegevoegd in de vorm van een mysterieuze, nieuwe deur. De deur in kwestie bevindt zich achter een verborgen muur en blonk in de oorspronkelijke versie van het spel uit door zijn afwezigheid.

Via de fotomodus zijn gamers erin geslaagd achter de deur te kijken. Daar ligt een dode ridder, met een blinkend voorwerp op zijn schoot. Het ziet er dus naar uit dat deze mysterieuze deur geopend kan worden… al is tot dusver niemand daarin geslaagd. We dagen jullie dan ook uit om, zodra de game in de winkelrekken ligt, te proberen met een oplossing te komen.