Met de PlayStation 5 maakt Sony eindelijk zijn consoles weer backwards compatible. Vrij vertaald betekent dit dat we de meeste PS4 games nu ook op de next-gen console kunnen spelen. De remake van Resident Evil 3 is één van die titels en blijkt al direct goed gebruik te maken van de nieuwe hardware. Een extra hulpmiddeltje om te overleven, zeg maar.

Het lichtje op de DualSense controller wordt namelijk ingeschakeld als levensbalk. Groen licht betekent dat Jill Valentine zich kiplekker voelt; oranje wijst op beginnende problemen; en bij rood moet je dringend op zoek naar medicijnen om er weer bovenop te komen. De DualShock controller deed iets soortgelijks, maar was op dat vlak toch minder uitgesproken.

Found a nice little element today to Resident Evil 3 on PS5. Your controller turns more bloody with the lights as you get hurt and goes back to green as you heal! pic.twitter.com/5Abbrwk5RX

— DreamcastGuy Is Reviewing EVERYTHING (@DreamcastGuy) November 13, 2020