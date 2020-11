Er is een tijd van komen en een tijd van gaan. Dat is ook op de werkvloer zo. Voor Dennis Brännvall is die laatste tijd nu aangebroken. Hij verlaat na acht jaar trouwe dienst DICE, waar hij niet zo lang geleden nog als creative director deelnam aan de ontwikkeling van Star Wars: Battlefront II. Je mag dus wel zeggen dat de man zijn stempel op de game gedrukt heeft.

Brännvall kondigt zijn vertrek zelf aan op Twitter, zoals je hieronder kan lezen. Hij blikt op duidelijk emotionele wijze terug op zijn tijd bij de studio, waar hij voornamelijk aan Star Wars titels sleutelde. Over de reden van zijn vertrek zwijgt hij in alle talen, al hoeft dat natuurlijk niets negatiefs te betekenen. We wensen Brännvall alvast veel succes in de rest van zijn carrière.

I still remember when we first got the Star Wars contract and the entire studio meeting was filled with goose bumps and tears of joy. 8 years later the journey is over and I’m moving on from @EA_DICE at the end of this month.

Thank you all. May the Force be with you, always . pic.twitter.com/h4j9kRvICf

