Een van de oorspronkelijke PS4 launchgames die met uitstel en technische problemen te maken heeft gehad is Driveclub, wat uiteindelijk helemaal goed is gekomen. Dit IP van Sony heeft nadien nog een virtual reality deel gekregen, alsook een deel met motoren. Door de jaren heen heeft de franchise ook een redelijke community van fans opgebouwd, maar die zullen op de PlayStation 5 van een koude kermis thuiskomen.

De voormalig game director van Driveclub, Paul Rustchynsky, heeft via Twitter aangegeven dat de kans heel klein is dat er een remaster op stapel staat en ook ziet het er niet naar uit dat Driveclub upgrades voor de PlayStation 5 krijgt. Dit zit hem voornamelijk in het feit dat Gran Turismo de primaire racer van Sony is en Driveclub terugbrengen zou een fortuin kosten in licenties en meer, dit vanwege de forse hoeveelheid auto’s in de game.

Daarnaast zal de game op de PlayStation 5 niet buitengewoon goed draaien, gezien de framerate is vastgezet op 30 frames per seconde en de game draait op een resolutie van 1080p. Voor wat betreft de laadtijden valt er weinig winst te behalen, gezien die al razendsnel waren op de PS4. In mindere mate werd Rustchynsky ook gevraagd naar MotorStorm en daarover geeft hij aan dat de kans op een vervolg vrij klein is, maar uitgesloten is het niet.

Rustchynsky deelt dit overigens op eigen titel, gezien hij niet langer bij Sony werkzaam is. Na de release van de Driveclub games heeft Sony Evolution Studios opgedoekt, waardoor de oorspronkelijke ontwikkelaar niet langer actief is. Tegenwoordig is Rustchynsky werkzaam bij de Avalanche Group Studios.