Review: Sackboy: A Big Adventure – Samen met een nieuwe console release komen er ook altijd weer leuke nieuwe games uit. Alhoewel we verwacht hadden dat er met de PS5 ook een nieuwe Knack uit zou komen, brengt Sony in plaats daarvan een oude bekende terug. Naast Miles Morales en Astro’s Playroom als first-party games, komt namelijk ook Sackboy weer terug. Dit keer niet in de vorm van LittleBigPlanet, maar met een eigen stand-alone avontuur. Alhoewel we de game beschouwen als een launchtitel voor de PlayStation 5, komt Sackboy met zijn nieuwe grote avontuur ook naar de PS4. Wij speelden de game echter op de PS5 en in deze review check je onze bevindingen.

Platformers en console launches

Het lijkt een soort ding te worden dat Sony bij de release van een nieuwe PlayStation met een nieuwe platformer komt. Zo zagen we bij de PS4 de release van Knack en nu bij de PS5 Astro’s Playroom én Sackboy: A Big Adventure. Sony zet duidelijk in op dit soort games, omdat ze natuurlijk best een breed publiek aanspreken. Een jaar na de release van de PS4 Pro kwam trouwens Knack 2 uit, die optimaal van de hardware gebruikmaakte en dus vandaar onze verwachting dat Sony nu met Knack 3 zou komen. In plaats daarvan dus Sackboy: A Big Adventure. Dit is natuurlijk een game in het LittleBigPlanet universum, maar laten we meteen duidelijk stellen dat dit geen LittleBigPlanet game is. Je kunt geen levels maken en er zijn geen creatieve mogelijkheden, het is puur en alleen een verhalende ervaring met verschillende soorten levels en gameplay elementen.

Sackboy: A Big Adventure betreft dus een spin-off van de LittleBigPlanet-reeks. De enige overeenkomst is het hoofdpersonage, de creatieve stijl en het feit dat je stickers, pakjes en andere cosmetische items vrij kunt spelen, maar ook kunt kopen met bubbels die je in de werelden kunt verzamelen. De gameplay en vormgeving van de werelden doen ons erg veel denken aan een meer uitgebreide versie van LittleBigPlanet op de PS Vita. Het perspectief is dit keer echter wel anders, want de wereld is namelijk geheel in 3D. Je kijkt dus niet in 2,5D naar de levels zoals je dat gewend bent van de vroegere singleplayer in de LittleBigPlanet-games. De game voelt zodoende op veel fronten fris, maar tegelijkertijd ook herkenbaar aan.

Visuele stijl

Wat de LittleBigPlanet games en natuurlijk ook Sackboy erg herkenbaar wisten te maken, was de visuele stijl van de games. Het gebruik van bekende aspecten uit de echte wereld, zoals metaal, breiwerk, sponzen, touwen, water, vuur, wind en nog veel meer. Er wordt constant met deze elementen gespeeld en het gebruik van het breiwerk levert vooral een hele kenmerkende grafische stijl op, waarbij je zelfs de pluisjes op Sackboy ziet zitten als je inzoomt of cut-scènes bekijkt. De werelden zijn op hun beurt weer uiterst creatief ingericht en met leuke elementen voorzien, zoals ronddraaiende sponzen waar je met Sackboy jezelf aan vast kunt klemmen of bolletjes die uitsteken die je moet lostrekken van een touwtje.

Elk level kent op zijn beurt ook weer een uniek element dat constant terugkomt, je gaat bijvoorbeeld diepzeeduiken met een krab, of je krijgt een machete boemerang in de jungle waarmee je planten en vijanden moet wegmaaien. In totaal zijn er vijf verschillende werelden met elk zo hun eigen stijl en kenmerk, wat er voor zorgt dat de variatie in avontuur behouden blijft. Desalniettemin moeten we toegeven dat de gameplay op den duur wat repetitief aan kan gaan voelen. Onze ervaring is dan ook dat Sackboy: A Big Adventure geen game is die je uren achter elkaar zult spelen, maar meer dient als een leuk tussendoortje.

Vermakelijk, maar op den duur ken je het wel

Alhoewel Sackboy dus verschillende prachtige werelden introduceert, is de game – zoals al aangehaald – op termijn toch vooral veel van hetzelfde. Er zijn af en toe wat kleine nieuwe elementen die de speelstijl net een beetje anders maken, maar deze sijpelen vervolgens door naar alle levels binnen een bepaalde wereld. Bij de vorige LittleBigPlanet singleplayer ervaringen werd je wat meer op een natuurgetrouwe wijze geïntroduceerd tot de onuitputtelijke creatieve mogelijkheden en ging je alles heel sierlijk langs. Dat voelt in dit deel toch wat anders, veel dingen worden herhaald in een net wat andere setting en je weet dus per wereld na een paar levels eigenlijk al wel wat je kunt verwachten van de volgende levels.

Op het gebied van gameplay merk je dat deze typische LittleBigPlanet stijl mogelijk toch het beste werkt met een 2,5D-weergave. Alhoewel dit nieuwe perspectief verfrissend is en ergens ook wel leuk is om een keer te ervaren met Sackboy, verlangen we toch stiekem naar de vertrouwde weergave. Dan doelen we op de manier hoe de camera werkt, want die zweeft dynamisch achter je aan en dat zorgt soms voor een wat beperkt overzicht, waardoor je bepaalde sprongen niet goed kan inschatten met als gevolg dat je herhaaldelijk de fout in gaat. Een fixed camerastandpunt meer dichter op Sackboy, zoals je ook in andere platformers ziet, was wellicht beter geweest voor een nog meer soepele gameplay ervaring. De reden hiertoe is waarschijnlijk de coöp, waarbij je meer overzicht nodig hebt, maar tegelijkertijd had dat op basis van het aantal spelers ook vastgesteld kunnen worden. Het is zeker niet slecht, maar had naar ons gevoel beter gekund.

Sackboy: A Big Adventure is qua gameplay dus mogelijk wat repetitief en het cameraperspectief had ook beter uitgewerkt kunnen worden, maar waar de game wel veel punten scoort is op vlak van originaliteit. Er is geen andere game in het nabije verleden die qua stijl zo’n indruk wist te maken als deze, het steelt je hart met fantastische muziek, de personages blijven je bij en het wekt emoties bij je op waarvan je niet wist dat ze bestonden voor slechts een gebreid figuurtje. Dit is dan ook waar de game het van moet hebben, het is geen hoogvlieger qua gameplay, maar wel een uiterst fantasierijk geesteskind van Sony die breed inzetbaar is als mascotte voor het merk PlayStation.

Next-gen features

Het is bij de release van de eerste PS5-games toch altijd even kijken wat elke titel dan zo speciaal maakt op een nieuwe console. Voor Sackboy: A Big Adventure valt dit op grafisch vlak allemaal wel mee, de game is haarscherp en draait op 60 fps, wat heel fijn is. Het onderscheid zit hem voor Sackboy op de PS5 vooral in het gebruik van de DualSense. De muziek, de gameplay elementen, alles is terug te horen en voelen in de controller. De nieuwigheid was er door Astro’s Playroom wel een beetje vanaf, maar Sackboy bewijst wederom de gigantische toegevoegde waarde van de DualSense met knotsgekke platformers als deze. Het is echt genieten.