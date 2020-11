Een klein lichtpuntje voor een ieder zonder pre-order met leveringsgarantie op de release, er is nog een laatste kans. Retailer BCC gaat namelijk pas vanaf 18 november pre-orders accepteren die vervolgens geleverd zullen worden op de releasedatum van de console, een dag later. De grote gok zit hem alleen in het tijdstip, want BCC gaat niet communiceren om welk exact tijdstip de pre-order online zal komen.

Wat dat betreft wordt het dus een heuse uitdaging om op het laatste moment nog een PS5 te kunnen bemachtigen, maar wel een uitdaging die gezien de schaarste en populariteit van de console het meest eerlijk is. Er zal nergens bij fysieke winkels voorraad te vinden zijn, dus voor de winkel kamperen of overnachten heeft geen enkele zin. Dit is zo goed als je laatste hoop om nog een pre-order te bemachtigen, dat wordt woensdag 18 november dus heel veel refreshen en duimen!

Je kunt bij BCC de versie met disc drive bestellen alsmede de Digital Edition zonder disc drive.

BCC meldt het volgende: