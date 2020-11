Borderlands 3 is één van de meerdere games die de overstap gaat maken naar de volgende generatie consoles en dus gebruik kan maken van al die extra kracht. Via de Resolution modus zal de shooter draaien op een resolutie van 4K met 60 frames per seconde. Mocht je echter kiezen voor de Performance modus, dan zal de resolutie behoorlijk teruggeschroefd worden om een framerate van 120 frames per seconde te bereiken.

Daarmee voegt Borderlands 3 zich bij een (voorlopig) kleine lijst aan games die deze framerate ondersteunen. Onder andere Call of Duty: Black Ops Cold War en Destiny 2 zullen zich gaan richten om hoge framerates beschikbaar te maken. Ben je verder benieuwd wat de framerate voor jouw games gaat betekenen? Lees dan hier Chris z’n special over dit onderwerp nog eens terug.