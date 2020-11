Marvel’s Spider-Man was grafisch zeer indrukwekkend, maar als je op onderzoek ging kwam je erachter dat dit niet overal in de gamewereld het geval was. De NPC’s op boten zagen er namelijk alles behalve mooi uit. In de remaster voor de PlayStation 5 is dit aangepakt, maar niet op de manier die je zou verwachten.

De NPC’s die op de boten te zien waren in Marvel’s Spider-Man, zijn in principe achtergrond-decoratie. Je hebt daar niets te zoeken. Insomniac vond het dan ook niet nodig om hier veel tijd aan te besteden en maakte ‘N64′-achtige personages. Natuurlijk werd dit opgemerkt door verschillende gamers die juist wel elk plekje in de game van dichtbij wilden bekijken.

Je zou denken dat met de remaster die op de PlayStation 5 te spelen is, deze NPC’s beter zouden zijn vormgegeven. Insomniaic besloot echter om met zichzelf de spot te drijven en deze personages zonder veranderingen weer in de game te stoppen, maar met één verschil: Er zit nu een post-it briefje op deze NPC’s geplakt met de tekst: “Did you miss us?”

De ‘N64 boat people’ kan je zien in de onderstaande video en daaronder kun je zien hoe deze eruitzien in de remaster.