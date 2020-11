Onlangs heeft Bungie Destiny 2: Beyond Light uitgebracht en inmiddels zijn we ook druk bezig om Europa helemaal aan flarden te schieten. Op een later punt vertellen we jullie daar meer over in een aankomende special. Met de komst van deze uitbreiding is er tevens een nieuw seizoen van start gegaan: Season of the Hunt.

Daarop heeft Bungie dan ook een trailer in elkaar gezet die onder andere laat zien welke wapens en personages hun entree maken, bijvoorbeeld de felbegeerde Hawkmoon revolver. Het is natuurlijk ook mogelijk om de nieuwe map, het eerdergenoemde Europa, onveilig te gaan maken met je Fireteam.

Natuurlijk verwijzen we je ook nog graag naar onze Destiny 2 prijsvraag, waar je een aantal toffe goodies kunt winnen.