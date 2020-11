Deze week verschijnt de PlayStation 5 op de Europese markt, maar al snel daarna zullen alle ogen richting 10 december gaan: de datum dat Cyberpunk 2077 dan echt moet gaan verschijnen, aldus CD Projekt RED. Dit betekent dat de marketingmachine nu op volle toeren gaat draaien en daarom heeft de Poolse studio weer wat tofs om met ons te delen.

De onderstaande video is namelijk een videoclip van de Amerikaanse hip-hop groep Run the Jewels, die speciaal voor Cyberpunk 2077 een nummer heeft opgenomen. Het nummer heet in dit geval ‘No Save Point’ en zal onderdeel uitmaken van de officiële soundtrack. Tevens zal het nummer ook te horen zijn in de game. Bekijk de clip hieronder en laat ons in de comments weten wat je van de clip vindt.

CD Projekt RED zal op 19 november meer vertellen over de muziek van Cyberpunk 2077, op deze datum is namelijk alweer de vijfde aflevering van Night City Wire.