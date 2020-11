Destruction AllStars zou een van de launchgames voor de PlayStation 5 zijn, maar werd op het laatste moment naar begin volgend jaar uitgesteld. Misschien wel een juiste beslissing, want deze online game is afhankelijk van een grote spelersgroep en met de vele releases dit najaar is de kans aanwezig dat het ondersneeuwt.

Beter nieuws is dat de game bij de release in februari 2021 gratis via PlayStation Plus aangeboden zal worden, dus er zullen dan genoeg spelers zijn die met de game aan de slag gaan. Dat de game zo goed als klaar is, dat blijkt wel gezien de Trophies al online staan op het PlayStation Network.

Dat is bijzonder vroeg, tenzij alles gepland was voor een release op 19 november. Daar lijkt het best wel op, dus dat staaft onze vermoedens over een latere release. Maar dat maakt verder niet zo heel veel uit, nu krijgen we immers een beeld van de doelstellingen.

Opvallend is dat de game over erg veel zilveren Trophies beschikt en slechts een paar bronzen Trophies. Uiteraard valt er ook een platinum Trophy te verdienen en hetgeen je daar voor moet doen tref je in het overzicht hieronder.

Platinum

Hall of Fame

-Unlock all Destruction AllStars Trophies

Goud

World Champion

-Earn all star objectives in single player

Collector

-Collect 60 Hidden Shards

Wreckognised

-Earn an S Rank Wreckognition rating or higher in any event

Wrecking Ball

-Perform 100 Wrecks in any mode

AllStar

-Win 50 online matches

Zilver

World Tour

-Earn at least one star objective for every single player event

The Hero we don’t deserve

-Wreck an opponent’s hero vehicle in an online match

Ghost

-Deal 100 damage whilst stealth in Cypher, without taking any damage in an online match

Impenetrable

-Block 100 damage with the Undisputed’s shield in a single use of the breaker in an online match

Stronghold

-Keep a full shield in Gravitron for 5 seconds in an online match

Bullet

-Slice 2 vehicles in a single slice with Sabre in an online match

Flamethrower

-Set an entire team on fire with Cerberus in an online match

Flame on

-Set 3 AllStars on fire at once with Wildfire in an online match

Pitch Perfect

-Wreck 3 enemies using CRASHendo in an online match

Home Run

-Wreck 3 opponents with a single use of Mr. Sparkles’ breaker in an online match

Hit List

-Take out 3 targets in a single use of Xero’s X-Ray in an Online Match

Ultimate Precision

-Take out 3 targets in a single use of Number One’s Lock on in an online match

No Escape

-Wreck all opponents with Barong’s Countdown in an Online match

Chewed Up

-Shred 3 cars in a single use of the Shredder in an online match

Prickly

-Spike 3 enemies at once with the Morningstar in an online match

Instant Service

-Attach drones to 3 enemies with The Boxmobile in one use in an online match

Party Animal

-Smoke 3 enemies with the Smoke Commander in one use in an online match

Terminal Velocity

-Reach 180 MPH with Callisto in an online match

Checking out the competition

-Win at least 1 online match with each AllStar

Brons

Rookie

-Earn all of the star objectives for a single event

No Free Ride

-Complete all of the Tutorials in Freeplay with any character.