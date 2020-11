Het is bij iedereen wel bekend dat de PlayStation 5 erg schaars is, waardoor een groot deel van de geïnteresseerden buiten de boot valt overmorgen. Sony beloofde voor kerst nog met een nieuwe voorraad te komen, maar met de huidige omstandigheden in de wereld is niets helemaal zeker.

De situatie is vervelend, maar er valt weinig aan te doen. Er is wel een lichtpuntje, maar of we dat nu als flauw of hilarisch moeten bestempelen laten we aan jullie over. De indie ontwikkelcommunity heeft namelijk de PS5 Simulator gemaakt.

Dit is een gratis game, waarin je wel de PlayStation 5 krijgt en die kun je zelfs uitpakken en aansluiten. Dit alles is erg op physics gebaseerd, wat er voor kan zorgen dat het er wat klungelig aan toe gaat. De video hieronder geeft een indruk en als je de game wilt spelen, dan kan je hier terecht.