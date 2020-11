Voor fans van arcade racers is DiRT 5 een aanrader, maar de game is niet helemaal zonder fouten. Er is nu een patch voor de game verschenen die een aantal problemen oplost en wat verbeteringen doet doorvoeren.

De nieuwe update zorgt er onder andere voor dat de adaptieve triggers van de DualSense je een meer verfijnd gevoel geven. Tevens zal de framerate een stuk stabieler zal zijn. De toevoeging van V-Sync zorgt er namelijk voor dat screen-tearing nauwelijks meer voorkomt in zowel de PS4- als PS5-versie.

De volledige lijst met wat update 1.04 met zich meebrengt en doet is als volgt: