Op de PlayStation 5 is het zoals bekend mogelijk om oudere games van de PlayStation 4 te spelen, gezien de console backwards compatible is. Het gevolg is echter dat er veel gamers zijn in Noord-Amerika die per ongeluk de last-gen versie op hun next-gen console zitten te spelen.

Hierin is ook een stukje aan de user interface van de PlayStation 5 te wijten, gezien die niet heel duidelijk aangeeft welke versie je zit te spelen. Vanzelfsprekend is dat vooral van toepassing op cross-gen games, dus let bij het spelen van dergelijke titels op dat je de juiste versie hebt gedownload.

Activision heeft bijvoorbeeld geconstateerd dat veel mensen de PS4-versie van Call of Duty: Black Ops Cold War op de PlayStation 5 spelen en daarom hebben ze via Twitter een stappenplan uitgestuurd om ervoor te zorgen dat iedereen de juiste versie binnenhaalt en opstart.

Via de user interface kun je via het tabblad van de game in kwestie namelijk selecteren welke versie je wilt spelen. Iets om even rekening mee te houden als je donderdag met cross-gen games aan de slag gaat, want klaarblijkelijk kiest de PS5 automatisch voor de PS4-versie als standaardkeuze.