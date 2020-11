Capcom heeft te maken gekregen met een aanval op hun servers en daar is belangrijke informatie bij buitgemaakt, waaronder over Resident Evil 8: Village. De documenten die illegaal zijn verkregen geven onder andere aan dat de game niet een next-gen exclusive is, maar ook voor de PlayStation 4 en Xbox One zal uitkomen.

Capcom vroeg in juli aan gamers of zij een demo van het nieuwste deel in de reeks zouden willen hebben en het lijkt erop dat hier massaal op gereageerd is. Er is namelijk een voorproefje op komst en het ziet er naar uit dat deze twee weken eerder te spelen zal zijn op PlayStation-platformen.

De ‘release window’ van Village is ook bekend dankzij de buitgemaakte documenten. Dit zal eind april 2021 zijn. De game zal tevens gebundeld worden met ‘Dominion’, een online titel. Wat dit spel precies is, is niet helemaal bekend, maar er wordt een Battle Royale-game gesuggereerd.