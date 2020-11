Mortal Kombat 11 krijgt vandaag uitbreiding met Kombat Pack 2 en die brengt onder andere het personage Rambo naar de game. Een iconisch figuur, gespeeld door Sylvester Stallone, die het strijdtoneel onveilig komt maken, maar ook levert het een interessant gevecht op met een ander icoon.

Arnold Schwarzenegger is als Terminator T-800 al even in de game beschikbaar, maar met de komst van Rambo kunnen de twee het nu tegen elkaar opnemen. Om daar een indruk van te geven hebben Warner Bros. en NetherRealm Studios een gameplaytrailer uitgebracht, waarin het er zoals gebruikelijk bloederig aan toegaat.

Mortal Kombat 11 komt vandaag ook opnieuw uit onder de noemer ‘Ultimate’ en deze bevat alle uitbreidingen die er voor de game tot op heden zijn uitgebracht. Deze editie is ook voor de PlayStation 5 verkrijgbaar en in een special gaan we er binnenkort dieper op in.