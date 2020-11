Call of Duty: Warzone is natuurlijk te spelen op de PlayStation 5, maar als je de game op de Xbox Series X speelt geniet je van een voordeel. Die versie biedt namelijk ondersteuning voor een framerate op 120 frames per seconde, daar waar de PS5-versie het met 60 frames per seconde moet doen.

Het gaat hier om een titel die via backwards compatibility gespeeld wordt, waarbij de Xbox er soepeler mee omgaat dan de PlayStation 5. Het ziet er zelfs naar uit dat de PlayStation versie een port naar de PS5 nodig heeft om die framerate te kunnen halen, want aan de hardwarematige kracht ligt het niet.

Dit is niet de enige melding van verschil, gisteren konden jullie al lezen dat Rocket League tegen hetzelfde euvel aanloopt. Die game draait op de Xbox Series X op 120 fps daar waar de game het op de PS5 met 60 fps moet doen. Ontwikkelaar Psyonix gaf hierover aan dat een port nodig is om een hogere framerate op de PS5 te bereiken.

Gezien de game cross-play ondersteuning biedt tussen onder andere consoles, zou een gelijkwaardige gameplay ervaring erg prettig zijn. Zo te zien ligt dat echter bij Activision, die de game naar een specifieke PS5-versie moet porten voor de hogere framerate. Daarover zijn op dit moment nog geen uitspraken gedaan.