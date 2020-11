Het komt geregeld voor dat er verwijzingen te zien zijn in games en dat is ook het geval in Assassin’s Creed: Valhalla. Hierin wordt Keith Flint geëerd, de lead singer van The Prodigy, die vorig jaar zelfmoord pleegde.

Om een klein tipje van de sluier op te lichten, maar de verrassing niet te spoilen: er is een zijmissie te spelen in Assassin’s Creed: Valhalla die de naam ‘The Prodigy’ heet. Als je deze missie gaat spelen, zal je voor een grappige verrassing komen te staan, die te maken heeft met Keith Flint en zijn groep. Ben je niet van plan om de game te spelen of wil je gewoon weten wat er dan aan de hand is, lees dan verder.

In de zijmissie doet een bisschop er alles aan om het optreden van een zanger te verpesten. Volgens de heilige is zingen namelijk des duivels. Als jij besluit te helpen zal je moeten vechten tegen de bisschop. Versla je hem, dan zal de zanger gaan zingen en hoor je de tekst: ‘Smack my Bis-hop. Smack my Bis-hop.’, wat een verwijzing is naar ‘ Smack My Bitch Up’ van The Prodigy.

Hier blijft het echter niet bij. Een paar meter van de desbetreffende missie is er ook een collectible te vinden. Om deze te kunnen pakken zal je wel eerst een met steen versterkte deur moeten vernietigen. Gelukkig zijn er dichtbij twee vazen te vinden die je als bom kan gebruiken. Als je de deur opblaast, dan hoor je de zanger: ‘You’re the firestarter!’ zingen, wat weer een verwijzing is naar ‘Firestarter’ van The Prodigy.