Sony heeft weer een nieuwe firmware update voor de PlayStation 5 uitgebracht die versienummer 20.02-02-25.00 heeft. Dit is de eerste update na de officiële release van de console en deze doet niet al te veel, dan alleen de stabiliteit van het systeem verder verbeteren.

Het is dus net zoals op de PS4 regelmatig het geval is een update die geen noemenswaardige features doet toevoegen of zaken doet veranderen. Desalniettemin is het wel een noodzakelijke update, gezien de stabiliteit van het platform er beter door zal worden.

De update is met 866MB een stuk groter dan de standaard PS4 firmware updates, maar alsnog zou het downloaden en updaten niet al te veel tijd mogen kosten.