De PlayStation 5 is dermate schaars, dat het niet eens zin heeft om pre-orders aan te nemen via de webshop bij Coolblue. Vandaar dat men gekozen heeft om het net iets anders in te steken, op deze pagina maakt het bedrijf namelijk bekend een soort loterij te gaan houden.

Door je schoen in de app te zetten, maak je kans op een pre-order voor de PS5. Je krijgt de PS5 niet gratis, maar je krijgt wel de mogelijkheid om er één te kopen, mits je uitgeloot wordt uiteraard. De schaarste is gigantisch, op het Tweakers-forum lezen we dat zelfs sommige pre-orders geannuleerd worden bij Amazon en dat mensen die vroeg hadden besteld bij Bol.com ook nog geen bevestiging van levering hebben gekregen.

Het zal dus spannend worden wie een PS5 bij lancering krijgt op donderdag, maar het lijkt erop dat veel mensen teleurgesteld zullen worden.