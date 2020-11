Op de PlayStation 4 zijn er twee manieren om je savedata op te slaan, dit kan via PlayStation Plus in de cloud, maar ook via een USB-stick. Die laatste optie blijkt op de PlayStation 5 echter niet mogelijk te zijn, hierdoor plaatst Sony de functie om savedata te back-uppen (per ongeluk?) achter een paywall. PlayStation Plus is immers enkel tegen betaling beschikbaar.

Opvallend is echter wel dat PS4-savedata wel via een USB-stick overgezet kan worden naar de PS5, maar andersom werkt het niet. Tenzij je een PlayStation Plus abonnement hebt, dan maakt het niet uit gezien alles via de cloud gaat. Wat de reden is om het kopiëren van saves op de PS5 niet via een USB-stick mogelijk te maken, is vooralsnog onduidelijk.

Mogelijk is dit een feature die later nog geïmplementeerd zal worden, want het is natuurlijk een beetje vreemd dat je je eigen data niet kan kopiëren als je geen PlayStation Plus abonnement hebt.