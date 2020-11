Officieel komt de PlayStation 5 deze donderdag op 19 november uit, maar de voorraden zijn zoals je wellicht wel weet bijzonder schaars. Bekende webshops als Coolblue doen een loting waarbij je een schoen moet zetten in de app en BCC zet op een willekeurig tijdstip vandaag pre-orders online. Bijzondere taferelen die we bij een productlancering al lang niet meer hebben meegemaakt. Vermoedelijk speelt covid-19 een grote rol en zijn er door de wereldwijde maatregelen daarom minder consoles beschikbaar.

Gelukkig heeft Amazon Europa nu laten weten dat zij op de dag van release nieuwe voorraden hebben van de PS5. Het is nog onduidelijk welke webshops van Amazon EU nieuwe orders gaan accepteren, maar gelukkig verscheept Amazon Duitsland en Amazon UK ook gewoon naar Nederland of België.

Vanaf 12:00 GMT, dus 13:00 Nederlandse tijd, kun je in ieder geval op Amazon UK en Spanje weer nieuwe orders plaatsen, zo blijkt uit mails verzonden door de retail gigant.

Peeps in the UK, received this email from Amazon, more #PS5 stock coming at 12pm launch day pic.twitter.com/rfymbO5ail

— Oh No Not Addy – Next-Gen baby!!! (@OhNoNotAddy) November 16, 2020