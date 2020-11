Vorige week kwam Bloomberg met een verhaal op de proppen dat Sony in een eerder stadium heeft overwogen om de prijs van first-party titels verder op te schroeven dan de nu bekende adviesprijs van $70. Een gerucht dat ook bij ons voor een aantal gefronste wenkbrauwen zorgde.

Nu heeft Jim Ryan – de grote baas bij PlayStation – in een interview met het Britse The Telegraph aangegeven dat die geruchten simpelweg niet waar zijn, zonder daar extra tekst en uitleg bij te geven:

“I can say that that report that we were considering higher prices for first party games is categorically false.”

Ryan is echter wel van mening dat het vragen van een hogere prijs voor first-party titels een faire afweging is. Hiervoor haalt hij als voorbeeld Demon’s Souls aan, een game die garant staat voor vele uren speelplezier. Vanwege die hoge speelduur zijn ze bij Sony dus niet bang om daar wat extra’s voor te vragen.

“If you measure the hours of entertainment provided by a video game such as Demon’s Souls compared to any other form of entertainment, I think that’s a very straightforward comparison to draw.”