In september deed Microsoft de gehele gamingindrustrie op zijn grondvesten laten trillen met de aankondiging dat het Zenimax – en dus de uitgever en ontwikkelaars onder Bethesda – voor 7,5 miljard dollar had overgenomen. Deze overname zorgt ervoor dat de toekomst van Bethesda titels op bijvoorbeeld de PlayStation 5 allerminst zeker zijn.

Nu heeft Tim Stuart – CFO bij Xbox – duidelijk gemaakt dat toekomstige Bethesda titels eerder of beter voor de dag zullen komen op de Xbox platforms. Op deze manier willen ze de content niet van de Sony of Nintendo gamers afpakken, maar hebben ze bij Xbox toch een klein streepje voor als het gaat om bijvoorbeeld performance of meer content.

Uiteindelijk hoopt Xbox hiermee ook het aantal abonnees op de Game Pass service te verhogen, zonder dat andere spelers deze content hoeven te missen. Eerdere contracten, zoals het geval is met de Arkane game Deathloop, zullen wel gerespecteerd worden.

“Yes. That’s not a point about being exclusive. That’s not a point about we’re being — adjusting timing or content or road map. But if you think about something like Game Pass, if it shows up best in Game Pass, that’s what we want to see, and we want to drive our Game Pass subscriber base through that Bethesda pipeline. So again, I’m not announcing pulling content from platforms one way or the other. But I suspect you’ll continue to see us shift towards a first or better or best approach on our platforms.”