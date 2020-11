We zijn een kleine 23 dagen verwijderd van de launch van Cyberpunk 2077, mits er niet nóg een uitstel onderweg is. De game is al in oktober goud gegaan, wat in principe betekent dat de game helemaal af is en op schijfjes gedrukt kan worden.

Dit zorgt er ook voor dat er allemaal soorten promotiemateriaal de deur uitgaan en een Reddit-gebruiker met de naam Mikeymorphin heeft daar een aantal afbeeldingen van gedeeld. Daaruit is op te maken dat het doosje van Cyberpunk 2077 twee Blu-ray discs zal bevatten.

Waarschijnlijk betekent dit dat één disc nodig is om de data te installeren, en de tweede disc is nodig om de game daadwerkelijk op te starten en te kunnen spelen. Dit zagen we eerder al met bijvoorbeeld The Last of Us: Part II en Final Fantasy VII Remake.

Op donderdag 19 november zal CD Projekt RED meer informatie onthullen over Cyberpunk 2077 in de vijfde aflevering van Night City Wire.

Cyberpunk 2077 verschijnt op 10 december voor de PlayStation 4, Xbox One en pc. Op een later punt volgend jaar volgen er gratis updates voor de PlayStation 5 en Xbox Series X|S.