Deze week is de Ultimate editie van Mortal Kombat 11 in de winkels verschenen. Deze versie geeft je toegang tot de basisgame, maar ook een aantal extra’s.

De game bevat, naast Mortal Kombat 11, namelijk het volgende aan content:

Shao Khan personage

Kombat Pack 1

Kombat Pack 2

Aftermath uitbreiding

De adviesprijs van deze ultieme editie bedraagt €59,98, maar als je al in bezit bent van de basisgame, kun je ook een upgrade aanschaffen in de PlayStation Store voor €49,99. Deze uitgave is beschikbaar voor zowel de PlayStation 4 als de PlayStation 5.

Als je een voorproefje wilt op wat je mag verwachten, check dan de launch trailer hieronder.