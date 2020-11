Een aantal maanden geleden was de aankondiging van God of War: Ragnarok dé grote verrassing van de show, waarin de PlayStation 5 centraal stond. De game werd initieel aangekondigd voor de PlayStation 5, maar mogelijk is dat niet het enige platform waarop de game uitkomt.

Tijdens een interview met de grote baas van PlayStation, Jim Ryan, kon de beste man geen antwoord geven op de vraag of de nieuwste God of War-game daadwerkelijk exclusief uitkomt voor de PS5. Zijn antwoord was vaag, maar laat ons geloven dat er mogelijk nog iets anders op de planning staat.

“Sorry. I’ve got nothing to say about that today.”

Het is natuurlijk geen onbekend fenomeen dat games voor meerdere platforms worden uitgegeven. Zo zal Horizon: Forbidden West ook gewoon z’n release zien op de PlayStation 4, maar er komen de laatste tijd ook steeds meer exclusieve games naar pc. Zo zijn Horizon: Zero Dawn en Death Stranding bijvoorbeeld voor pc verkrijgbaar.

Welke van de twee het gaat worden, indien de game inderdaad door het leven zal moeten als non-exclusieve game, is niet duidelijk. Wat we wel weten, is dat Jim Ryan geen zekerheid kon geven en dus niets wilde uitsluiten. Hij was er net zo vaag over als teaser trailer van de game was.