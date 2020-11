Eerder deze maand werd eindelijk de releasedatum bekend van de tweede (en vooralsnog laatste) betaalde uitbreiding van Dragon Ball Z: Kakarot. Het tweede deel van ‘A Power Awakens’ is ondertussen te downloaden vanuit de PlayStation Store.

Deze uitbreiding bevat de voorlopige conclusie tussen Goku en Vegeta versus Frieza, die met flinke hordes vijanden de boel weer eens onveilig maakt. De uitbreiding is verkrijgbaar als onderdeel van de Season Pass voor €24,99 of los voor €9.99. Deze episode kan alleen gespeeld worden als je de hoofdverhaallijn en het eerste deel van ‘A New Power Awakens’ hebt gespeeld.