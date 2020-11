Eén van de grootste kritieken op de PlayStation 5 is waarschijnlijk wel het gebrek aan een uitgebreide opslagruimte. Games worden vandaag de dag namelijk erg groot in omvang – we kijken naar jou, Call of Duty – dus lijkt het ook logisch dat de volgende generatie consoles voorbereid moet zijn op een hoop ‘grote’ games.

Toen bleek dat de PS5 slechts 667GB aan bruikbare opslagruimte zou hebben, doken logischerwijs de twijfels op. Vrees echter niet, want Jim Ryan, de baas van PlayStation, is ervan overtuigd dat dit niet voor problemen zal zorgen.

Hij deelde dit in een interview met The Telegraph toen hem werd gevraagd of die opslagruimte niet voor problemen zou zorgen. Hij vermoedt dat de gegeven ruimte “voldoende zou moeten zijn”, wat hij afleidt uit erg gedetailleerde onderzoeken naar het gebruik van onze PS4-consoles.

“We’ll obviously watch what happens as people unbox their PlayStations and start to use them. We think we’ll be okay. We obviously are able to monitor hard drive usage on the PS4 microscopically and everything that we saw there indicates that we should be fine.”