Goed nieuws voor de Ghost Recon: Breakpoint fans onder ons, want de tactische shooter vervolledigt binnenkort het rijtje van PS4-games die een verbeterde PS5-versie zullen krijgen. Dat maakt Ubisoft bekend op hun site. Het goede nieuws houdt daar niet op, want die next-gen upgrades zullen direct beschikbaar zijn vanaf de launch van de PS5.

De meer technische kant van zaken laat ons bovendien weten dat zowel de Xbox Series X als de PS5 twee modi zal krijgen waarop je de game kan spelen: een ‘Performance Mode’ en een ‘Resolution Mode’. In de eerste modus draait de game in 1080p op 60 fps en in de tweede draait de game in 4K op 30 fps. Bij de PS5 is hier echter wel sprake van upscaled 4K.

Heb je de game al op een oudere console? Dan zal je je savefiles zonder problemen kunnen overzetten naar je next-gen apparaat!