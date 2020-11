Morgen had de dag moeten zijn waarop Cyberpunk 2077 in de winkels zou liggen, maar iedereen is inmiddels wel van het uitstel op de hoogte. We moeten nog een paar weken langer geduld opbrengen en om ons tegemoet te komen deelt CD Projekt RED nieuwe beelden van de game.

Het gaat hier om Xbox One en Xbox Series X gameplay van de game, dat in de onderstaande video van tien minuten getoond wordt. Helaas is er nog geen footage van de PlayStation 5 versie, maar de ontwikkelaar belooft ook dat snel te delen. Misschien morgenavond al bij de vijfde Night City Wire episode.