De MediaMarkt in Nederland & België hebben vanochtend mensen met een pre-order voor de PS5 al vroeg op de hoogte gesteld van hun pakketje. Het elektronica concern schrijft met alle empathie dat je “vast en zeker je nieuwe pareltje zo snel mogelijk in ontvangst wil nemen”. Daarom mailen ze je lekker op tijd om je te vertellen dat de PS5 onderweg is.

Heb je dus een bestelling geplaatst bij de MediaMarkt en zit je bij de eerste lichting? Dan is de kans groot dat je lekker op tijd een bevestiging krijgt met track & trace.

Aflevering gebeurt logischerwijs pas morgen, op de officiële releasedag van de PS5. Voor meer informatie over deze nieuwe console check je onze verzamelpagina hier, of onze uitgebreide console review hier.