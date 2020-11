Links en rechts duiken er webshops op die toch nog op of voor de releasedag van de PS5 online pre-orders gaan aannemen. BCC deed dit vanochtend, maar het was een wonder als je überhaupt al door de site heen kwam, want deze ging al snel offline. Toch is er nog meer hoop, niet alleen Amazon EU gaat 19 november om 13:00 uur PS5’s verkopen, ook Wehkamp heeft op 19 november nog te verkopen voorraad.

In een Tweet meldt de klantenservice dat zij pas op 19 november bestellingen gaan aannemen, maar het is nog onbekend hoe laat dit ongeveer zal zijn. Mocht je nog ergens de stille hoop hebben een PS5 te bemachtigen, dan is dit wellicht een mooie kans. Ons advies is ook, houdt Amazon Duitsland, Spanje en Italië in de gaten morgen om 13:00 uur, want ook daar schatten we de kansen nog best goed in.