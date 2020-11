Nog een nachtje slapen en dan is de PlayStation 5 officieel verkrijgbaar in Europa. Hiervoor dien je wel een pre-order te hebben, want de console is overal uitverkocht en de volgende lading laat nog even op zich wachten. Heb je een pre-order? Dan mag je van geluk spreken en kun je als alles wil vlotten morgen met de PlayStation 5 aan de slag.

In de afgelopen weken hebben wij hier op PSX-Sense natuurlijk ook naar de release van de console toegewerkt met een hoop publicaties. Dit zou je een goed beeld moeten geven over de technische aspecten van de console, de kwaliteit van de games, de features van de user interface en alles wat er nog meer bij komt kijken.

Met deze aanstaande release hebben we nu alles nog even bij elkaar gezocht en op een rijtje gezet, zodat je een gemakkelijk referentiepunt hebt voor als je iets nog even wilt nalezen. Twijfel je nog over Spider-Man: Miles Morales? Check dan onze review. Meer weten over ray tracing? Check onze special, en ga zo maar door.

Hardware

Games

Techniek

Historie

Tot slot hebben we hier nog een overzicht voor je van alle PlayStation 5 launchgames al dan niet met een gratis upgrade. Daar stopt het overigens niet, want in de komende week gaan we dieper in op diverse cross-gen games. Zo zullen we bekijken wat Call of Duty: Black Ops Cold War op de PlayStation 5 doet en ook duiken we weer even in Assassin’s Creed: Valhalla en ga zo maar door.