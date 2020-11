Na MediaMarkt en BCC gaat ook Bol.com nu over tot het verzenden van track & trace codes voor een ieder met een PS5 pre-order. Het is nog te vroeg om te zeggen of er mensen met een betaalde bestelling bij Bol.com teleurgesteld gaan worden, maar houd de komende uren zeker je inbox in de gaten.

Vanochtend vroeg werden volgens meldingen in onze mailbox de digital versie al ingepakt en inmiddels is Bol.com ook begonnen met de disc versie van de console. De hype is groot en veel mensen zijn nog onzeker of zij een PS5 krijgen, maar als je nog geen mail hebt ontvangen is er nog niet meteen reden tot paniek.

Het distributiecentrum werkt in fases en het kan best zijn dat jouw postcode pas later aan de beurt is, maar mocht je een bevestiging van verzending hebben ontvangen, laat het dan gerust weten in de comments!