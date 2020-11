Nu alle aandacht ligt op het wel of niet op tijd komen van Playstation 5 bestellingen, is de PlayStation 4 momenteel het vergeten broertje. Dat houdt Sony echter niet tegen om alsnog een nieuwe firmware update voor de console uit te rollen. Na de vrij uitgebreide PlayStation 4 firmware update 8.00 is nu de 8.01 firmware update beschikbaar.

De update is 470MB groot en heeft wederom een zeer beperkte changelog. Sterker nog, we hebben eigenlijk geen idee wat de update doet. Volgens Sony is het doel om de stabiliteit en systeem performance te verbeteren. We hebben het er maar mee te doen.