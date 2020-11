Aangezien morgen de PlayStation 5 ook in het Verenigd Koninkrijk lanceert, heeft Sony het groots aangepakt door reclame te maken met onder meer unieke metroborden. De marketingmachine begon vrij onschuldig bij het Station Oxford Circus, maar grijpt ondertussen verder om zich heen. Naast de verschillende metroborden zoals die hieronder te zien zijn, hebben een aantal metrostations ook tijdelijk een nieuwe naam gekregen.

From one iconic shape to four. We’ve given the Oxford Circus Tube signs a #PS5 upgrade. 👀 pic.twitter.com/iw9qlEXR7B — PlayStation UK (@PlayStationUK) November 18, 2020

Metrostation Mile End heet nu Miles End, een knipoog naar Marvel’s Spider-Man: Miles Morales. De Seven Sisters staan nu bekend als de Gran Turismo 7 Sisters. West Ham is omgedoopt tot Horizon: Forbidden West Ham en tot slot is Lancaster Gate nu Ratchet and Clankaster Gate geworden. Je kunt er van vinden wat je wilt, origineel is het in ieder geval wel.