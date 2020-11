Embracer Group – het moederbedrijf van THQ Nordic en Koch Media – heeft de laatste maanden flink wat ontwikkelaars aan zich gebonden. Er lijkt ook geen einde aan te komen, want er zijn nu weer nieuwe bedrijven opgekocht.

Het gaat om in totaal dertien ontwikkelaars die zijn opgekocht door Embracer Group. De meest in het oog springend zijn Zen Studios, bekend van de vele flipperkast simulaties en Flying Wild Hog, het team dat verantwoordelijk is voor de Shadow Warrior-reeks.

De volledige lijst van ontwikkelaars is als volgt:

A Thinking Ape Entertainment

Snapshot Games

Mad Head Games

Nimble Giant Entertainment

34BigThings, Mad Head Games

Sandbox Strategies LLC

Purple Lamp Studios

IUGO Mobile Entertainment

Quantic Lab SRL

Coffee Stain North

Silent Games

Flying Wild Hog

Zen Studios

Het totale bedrag wat voor al deze studio’s is neergelegd is honderd miljoen euro.